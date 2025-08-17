“Il trasferimento di Medicina a Barcellona è provvisorio, 17 mln all’ospedale di Milazzo”

Interviene la direzione strategica dell'Asp di Messina. Parte la seconda fase dei lavori con il Pnrr

“L’Unità operativa di medicina interna sarà presto di nuovo nell’ospedale Milazzo”. Lo comunica la direzione strategica Asp di Messina. “Il trasferimento è solo momentaneo a Barcellona Pozzo di Gotto, per dei lavori necessari e molto importanti. Mai speso cifra di oltre 17 mln euro, come negli ultimi tempi, per potenziamento della struttura ospedaliera di Milazzo”.

Nei giorni scorsi era intervenuto il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone: “L’Asp garantisca il ripristino del reparto presso l’ospedale di Milazzo e la piena trasparenza su tutti i termini del trasferimento dei servizi generali di Medicina. I cittadini milazzesi hanno bisogno di certezze e non di opacità”.

Ecco la nota dell’Asp: “La direzione strategica desidera ribadire che questa decisione è di natura temporanea e si rende necessaria per consentire l’esecuzione di molteplici interventi, per oltre 17 milioni di euro, per il riammodernamento, l’adeguamento strutturale e potenziamento dei servizi presso l’Ospedale di Milazzo. Si tratta di una delle più imponenti cifre mai spese per il nosocomio di Milazzo. Questi importanti lavori mirano a migliorare significativamente la qualità degli spazi e dei servizi erogati ai cittadini, garantendo una struttura ospedaliera moderna e funzionale, in linea con i più alti standard di sicurezza e di efficienza”.

La direzione strategica dell’Asp è composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. “Ci rendiamo conto – aggiungono – che tale spostamento può rappresentare un disagio per pazienti e operatori, ma assicuriamo l’impegno massimo affinché i lavori vengano eseguiti nel minor tempo possibile, riducendo l’impatto sull’operatività del reparto e sui servizi erogati. Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione della comunità per realizzare questo importante passo verso una sanità sempre più moderna ed efficace sul nostro territorio”.

L’investimento per l’ospedale di Milazzo, lavori con il Pnrr

Negli ultimi tempi, “grazie alla volontà della direzione strategica dell’Asp e al lavoro incessante dell’Unità operativa complessa dell’Ufficio tecnico per l’ospedale di Milazzo, sono stati sbloccati lavori per 17 milioni e 683 mila euro. Tra questi quelli previsti per il pronto soccorso temporaneo di Milazzo, con un importo complessivo dell’appalto di €. 2.100.000,00. I lavori nella prima fase comprendevano la realizzazione di un pronto soccorso provvisorio con annesse opere di viabilità e parcheggio di 300 posti auto in modo da determinare un nuovo front office del nosocomio, nelle more della ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso definitivo. La prima fase dei lavori di realizzazione del pronto soccorso provvisorio sè stata ultimata nei tempi previsti”, fa sapere l’Asp.

“La seconda fase, con decorrenza dal 29 agosto, realizzata con fondi Pnrr – Lavori di ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. di Milazzo, ha un importo complessivo dell’appalto di €. 2.682.879,15. Nell’importo sono comprese le somme per le attrezzature pari ad €. 682.879,14.

Fine lavori 31.12.2025: fondi Pnrr – Lavori di realizzazione del nuovo reparto di Terapia intensiva e sub intensiva del P.O. Fogliani di Milazzo, importo complessivo dell’appalto €. 4.917.589,54, nell’importo sono comprese le somme per le attrezzature pari. ad €. 2.418.589,54 fine lavori prevista il 31.12.2025; Fondi Protezione Civile – Lavori di miglioramento sismico del Padiglione 1 Corpo A del P.O. di Milazzo, ìmporto complessivo dell’appalto €. 3.549.553,50, stipula contratto previsto entro il 29.08.2025 e avvio dei lavori. Fondi P.N.R.R. Missione 6.C2-1.2 – Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile – Lavori di adeguamento strutturale del P.O. di Milazzo, importo complessivo dell’appalto €. 4.433.821,00, i lavori attualmente sono in corso di esecuzione, fine lavori prevista 31.03.2026. Finanziamenti Pr fesr 2021/2027, azioni 4.5.1: Lavori blocco operatorio Livello di progettazione approvato Pfte – Importo complessivo dell’appalto €. 1.800.000,00. Importo complessivo, attualmente tutti lavori in corso, €. 17.683.843,19.

La direzione strategica ancora afferma: “Siamo riusciti a trovare dei fondi e a sbloccare problemi che duravano da anni e in breve tempo completeremo questi lavori, questo è stato un passo cruciale per garantire una risposta efficace e tempestiva alle esigenze sanitarie della popolazione. L’obiettivo è riportare quanto prima il reparto di Medicina nella sua sede originaria, in una struttura significativamente migliorata dal punto di vista tecnologico e funzionale.Ribadiamo il nostro impegno nel migliorare continuamente i servizi offerti e nella realizzazione di infrastrutture essenziali per il benessere della comunità”.