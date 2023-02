"Il viaggio di Francesco", sabato la presentazione del libro di Irrera - Tempostretto

A Palazzo Zanca

MESSINA – Sabato 4 febbraio, alle 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà presentato il libro “Il viaggio di Francesco” dell’autore Francesco Irrera. Il programma dell’iniziativa, con ingresso libero e patrocinata dal Comune di Messina, prevede dopo i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, gli interventi di Giuseppe Picciolo e Caterina Testai rispettivamente, presidente e direttore sanitario del consorzio Sisifo, organismo che si occupa di assistenza sanitaria integrata e di cure palliative a domicilio; cui seguiranno gli approfondimenti di Vittorio Lenzo ricercatore di psicologia dinamica dell’Università degli Studi di Catania, e del medico palliativista per il Consorzio Sisifo Agata Labate. I lavori, moderati dall’avv. Silvana Paratore, si concluderanno con un momento di dialogo con l’autore del libro.

Francesco Irrera, candidato alla nomina di Cavaliere della Repubblica, già Luogotenente della Marina Militare ed impegnato in molteplici attività di volontariato in Italia ed all’estero, a seguito di una patologia difficile, ha scritto “Il viaggio di Francesco” con il patrocinio del Consorzio “Sisifo”. Si tratta di un testo non fatto di parole, ma di verità, esperienza, forza, fede e speranza. Non è una storia triste, ma un inno alla vita, una sorta di “medicina” per coloro che sono soli, tristi e pensano di non farcela. Il ricavato de “Il viaggio di Francesco” verrà interamente devoluto in beneficienza con l’obiettivo di dare avvio all’attività dell’associazione dei familiari di pazienti in cure palliative.