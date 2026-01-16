 Pista ciclabile al Duomo, il percorso sul basolato lavico VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 16 Gennaio 2026 - 13:20

Da largo San Giacomo alla piazza: il nuovo tratto attraversa il cuore del centro storico di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’estensione della rete ciclabile ha raggiunto l’area monumentale del Duomo. Gli operai hanno tracciato la nuova segnaletica sul basolato lavico che caratterizza le strade circostanti alla Cattedrale.

Tra storia e modernità

Una serie di borchie e segni circolari bianchi ora delimitano il percorso riservato ai ciclisti lungo il perimetro della Basilica. La scelta di tracciare la pista direttamente sulle pietre storiche sta già facendo discutere i cittadini: tra chi plaude all’incentivo verso una Messina più ecologica e chi storce il naso di fronte all’impatto visivo di questi elementi moderni su un contesto architettonico così antico e prezioso.

La viabilità nell’area pedonale

Il nuovo percorso si snoda tra le panchine e gli alberi che costeggiano il Duomo, lambendo l’area della piazza. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare una connessione ciclabile sicura che permetta di attraversare il centro storico, ma il contrasto cromatico tra il bianco della segnaletica e il grigio scuro del basolato lavico rimane, per il momento, l’aspetto più evidente e discusso dell’opera.

7 commenti

  1. Franco Fabiano 16 Gennaio 2026 14:09

    In città, vanno bene le piste ciclabili, le isole pedonali, i parcheggi, il verde e quant’altro serve alla qualità della vita dei cittadini, ma questi incapaci (vorrei definirli in modo diverso, ma in questo giornale non si può, bisogna essere “educati”) hanno massacrato una città. Mi raccomando messinesi, continuate a dare fiducia a questi…….i puntini non si possono censurare!

  2. The lawyer 16 Gennaio 2026 14:22

    Pista ciclabile ed isola pedonale non sono compatibili e non possono coesistere…appunto per gli urbanisti del Comune

  3. I 7 Nani 16 Gennaio 2026 14:39

    Essendo area pedonale che senso ha aggiungere altro? …Invece perché non ripristinano il basolato a monte della piazza?? Quello andrebbe fatto da tempo……

  4. Verita 16 Gennaio 2026 15:00

    Potremmo emulare la Parigi Roubaix… ottima idea!! 🤣

  5. Giovanni Marra 16 Gennaio 2026 16:32

    Per la serie solo a Messina abbiamo addetti all’urbanistica alieni che fortuna!!! Chiudiamo dal boccetta al viale Europa così abbiamo la città più ecologica del mondo impariamo a migliorare l’utile l’essenziale quello che ci aiuta a vivere meglio in bici andiamo dove si può per adesso.

  6. nunme 16 Gennaio 2026 17:11

    La pista ciclabile in isola pedonale.
    Ai primi incidenti…….e alle prime cause….retromarcia…..

  7. messinesedoc 16 Gennaio 2026 18:55

    Si spera che con le nuove elezioni l’attuale sindaco e giunta e parte del consiglio comunale prendono residenza a Fiumedinisi. Vanno via da Messina

