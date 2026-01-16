Pista ciclabile al Duomo, il percorso sul basolato lavico VIDEO

Da largo San Giacomo alla piazza: il nuovo tratto attraversa il cuore del centro storico di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’estensione della rete ciclabile ha raggiunto l’area monumentale del Duomo. Gli operai hanno tracciato la nuova segnaletica sul basolato lavico che caratterizza le strade circostanti alla Cattedrale.

Tra storia e modernità

Una serie di borchie e segni circolari bianchi ora delimitano il percorso riservato ai ciclisti lungo il perimetro della Basilica. La scelta di tracciare la pista direttamente sulle pietre storiche sta già facendo discutere i cittadini: tra chi plaude all’incentivo verso una Messina più ecologica e chi storce il naso di fronte all’impatto visivo di questi elementi moderni su un contesto architettonico così antico e prezioso.

La viabilità nell’area pedonale

Il nuovo percorso si snoda tra le panchine e gli alberi che costeggiano il Duomo, lambendo l’area della piazza. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare una connessione ciclabile sicura che permetta di attraversare il centro storico, ma il contrasto cromatico tra il bianco della segnaletica e il grigio scuro del basolato lavico rimane, per il momento, l’aspetto più evidente e discusso dell’opera.