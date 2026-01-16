 Maregrosso e Contesse, ecco i soldi per la bonifica costiera

Marco Ipsale

venerdì 16 Gennaio 2026 - 12:00

Firmati i decreti, ora i due interventi possono andare in gara

Via libera definitivo a due interventi destinati alla protezione e al rilancio del litorale messinese. Con la pubblicazione dei decreti dirigenziali del Dipartimento dell’Ambiente, il Comune di Messina ottiene le risorse necessarie per avviare i cantieri a Maregrosso e Contesse. I finanziamenti rientrano nella programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027, specificamente destinata alla gestione dei rischi e all’adattamento climatico.

Oltre un milione e mezzo per Maregrosso

Il provvedimento più corposo riguarda Maregrosso. Con il Decreto 1781 è stata ufficializzata l’ammissione al finanziamento e la contestuale liquidazione della prima rata di anticipazione per un importo complessivo di 1 milione 679mila 051 euro. Il progetto mira alla riqualificazione e alla salvaguardia ambientale di un tratto di costa storicamente degradato e vulnerabile, integrando interventi di difesa costiera con opere di risanamento del territorio. Nello specifico sarà bonificata la parte vicina alla spiaggia e saranno demoliti 13 fabbricati fatiscenti.

Il recupero dell’area ex Samar a Contesse

Parallelamente, il Decreto 1780 sblocca i fondi per la zona sud, in particolare per l’area di Contesse (località ex Samar). In questo caso l’investimento ammonta a 501mila 431 euro. Anche per questo intervento gli uffici regionali hanno già provveduto all’impegno delle somme e all’erogazione della prima tranche finanziaria. L’obiettivo primario resta la messa in sicurezza dei litorali messinesi, soggetti a una forte erosione che negli ultimi anni ha minacciato infrastrutture e case.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso naturalistico che colleghi i tre accessi al mare oggi presenti. Tra gli obiettivi anche quello di restituire alla balneabilità questo tratto di litorale senza divieti e completamente accessibile.

