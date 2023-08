Il Viale Italia è un pericolo: "Ormai è una pista per auto" - Tempostretto

Il consigliere Carbone chiede dissuasori e dossi: "Sarebbe opportuno e necessario per evitare conseguenze gravi anche alle persone"

MESSINA – Da diversi giorni lungo il Viale Italia sono “parcheggiate” alcune autovetture completamente distrutte. Sono il frutto di un brutto incidente e lì, a bordo strada, sembrano un monito per gli automobilisti, che solitamente sfrecciano incuranti del curvone e delle auto che arrivano in senso contrario. Per questo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, ha chiesto l’installazione di dissuasori o dossi rallentatori di velocità.

Carbone: “Servono dissuasori e dossi”

Carbone spiega: “Il Viale Italia si ormai è trasformato in una pista automobilistica ed a farne le conseguenze sono state le autovetture di molteplici residenti parcheggiate sulla via che negli scorsi giorni sono state distrutte in distinti incidenti autonomi. Fortunatamente non vi sono stati danni a persone ma considerate le alte velocità questa circostanza in futuro non potrà escludersi alla luce del fatto che in una settimana si sono verificati tre gravi incidenti a causa dell’alta velocità. È opportuno e necessario, ed i residenti ci sono già attivati per una raccolta firme, predisporre degli strumenti che consentano di ridurre la velocità come dei dissuasori di velocità o dei dossi rallentatori al fine di evitare conseguenze ben più gravi”.

Il tratto in questione è quello tra via Noviziato Casazza e la via Tommaso Cannizzaro. E dall’altre parte? Nonostante la strada sia priva di curve, l’asfalto sconnesso in alcuni tratti di strada paradossalmente impedisce agli automobilisti di accelerare. Ma il Viale Italia resta pericoloso ed è sicuramente una strada da attenzionare.