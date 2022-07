Il Volley Letojanni annuncia l'arrivo di Raffaele Saitta - Tempostretto

Il catanese classe 1992 si unisce al roster degli attaccanti letojannesi: "Sono entusiasta per queta nuova avventura"

LETOJANNI – Raffaele Saitta, classe ’92, è l’ultimo colpo di mercato messo a segno dall’Asd Volley Letojanni. L’atleta catanese, un martello ricettore di prim’ordine, ha detto sì dopo una serrata corte alla società letojannese che in passato lo aveva già cercato, soprattutto nella scorsa stagione nella quale aveva però ha preferito rimanere con la maglia dell’Universal Catania disputando un ottimo campionato di Serie B.

Saitta è un elemento importantissimo che fa della battuta e dell’attacco il suo punto di forza e può essere schierato sia come posto 4 che come posto 2 ed è l’elemento che mancava alla società per completare il roster degli attaccanti andandosi ad affiancare al collaudato trio della strepitosa stagione appena archiviata costituito dal capitano Danilo Cortina, da Andrea Torre e Giovanni Chillemi.

Il Volley Letojanni si rafforza

Con l’acquisto di Saitta la società letojannese piazza un colpo importante poiché il giocatore si distingue per la sua versatilità e la sua esperienza considerato che ha disputato i suoi ultimi 7 campionati in Serie B rispettivamente con le maglie dell’Universal, dell’Aquila Bronte e del Volley Valley Catania sua società di appartenenza a cui va il nostro grazie per aver facilitato il passaggio dell’atleta nelle fila rivierasche.

A questo punto, la squadra jonica, allenata da Gianpietro Rigano, è pronta per affrontare il prossimo campionato di Serie B, il cui inizio è atteso per la prima decade del mese di ottobre, che si presenta molto difficile in cui saranno impegnate alcune compagini che si sono ben attrezzate e che hanno alzato il livello medio del girone tra cui l’Universal Catania, il Palermo, il Bronte ed il Cinquefrondi.

Saitta: “Porto grinta e capacità di fare squadra”

Saitta si è dimostrato subito soddisfatto del suo arrivo a Letojanni e non vede l’ora di mettersi a disposizione della società letojannese e afferma: “Sono molto entusiasta per questa nuova avventura, ho sempre sentito parlare bene del Letojanni da tutti i miei amici che sono passati da lì, ed oggi le nostre strade si uniscono. Spero di poter portare nel messinese quello che mi ha sempre contraddistinto: la grinta e la capacità di fare squadra. Un ringraziamento importante – conclude Saitta – va alla mia casa che è la Volley Valley, che mi è sempre venuta incontro e mi ha sempre assecondato”.

Articoli correlati