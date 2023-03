Il Volley Letojanni non sbaglia contro Viagrande, primo posto blindato - Tempostretto

La formazione jonica, grazie al 3-0 netto, chiude il girone matematicamente prima. Ultima giornata a Bronte, poi a metà maggio i playoff

LETOJANNI – Il Volley Letojanni con un netto e perentorio 3 a 0 si aggiudica lo scontro diretto contro Viagrande e conquista meritatamente e matematicamente, con una giornata di anticipo, la prima posizione nel girone I che sarà valida per l’accesso ai play-off per il salto di categoria.

Un successo strameritato che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i letojannesi meritano la prima posizione in classifica. Sabato l’ultima gara della regular season a Bronte per chiudere in bellezza e prepararsi al meglio agli spareggi promozione che si disputeranno soltanto il 13 maggio considerato che negli altri gironi bisognerà disputare ancora 4 gare, a differenza del nostro girone nato con 3 squadre in meno.

Rigano schiera il consueto sestetto con Balsamo al palleggio, Chillemi opposto, Battiato e Speziale centrali, Cortina e Torre martelli ricettori con Chiesa libero. Trombetta risponde con Lo Presti in regia, Nicolosi opposto, Bandieramonte e Sanfilippo centrali, Boscaini e Bottino martelli ricettori con De Costa libero.

Volley Letojanni – Viagrande 25-11 25-21 25-19

La gara inizia con un ace di Chillemi e un attacco vincente di Torre ma gli ospiti provano a reagire con Sanfilippo e Boscaini (3 a 2). Da questo momento in poi i padroni di casa con un servizio davvero efficace mettono in grossa difficoltà la ricezione etnea: i vari Battiato, Torre e Cortina dalla linea dei nove metri sono implacabili (saranno addirittura 11 gli ace in tutta la partita) e sull’11-4 Trombetta è costretto ad interrompere il gioco. Al rientro in campo Viagrande con Bottino e Boscaini prova a rientrare in partita ma Torre e Chillemi mettono ancora una volta a nudo le pecche degli ospiti e in un batter d’occhio si arriva sul 20-9. Rigano mette in campo Salomone e Vintaloro su Balsamo e Speziale e Cortina con tre punti consecutivi chiude il parziale sul 25 a 11.

Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia con i letojannesi che partono a razzo arrivando grazie ad un attacco di Chillemi sul 4 a 1. Bottino e Nicolosi accorciano (4-3) ma Speziale con un muro ed un attacco ristabilisce le distanze. Boscaini prova con due ottime difese ed una pipe a ridurre lo svantaggio ma Chillemi e Torre a tratti sembrano incontenibili smarcati da un Balsamo in stato di grazia ed allungano fino al 13-9, costringendo l’allenatore etneo a chiedere il minuto di sospensione. Al rientro in campo Nicolosi con un ace, Boscaini e Bandieramonte in attacco provano a ridurre il gap e costringono Rigano al primo time-out (15-14). Poi, Battiato prima e Balsamo con l’ennesimo ace allungano fino al 19-15. Gli ospiti provano a rientrare in gara ma i padroni di casa con un’ottima ricezione e un muro sempre presente allungano fino al 24-21. Ci pensa Boscaini con un attacco errato a chiudere il set (25-21).

Nel terzo parziale, Letojanni ormai sicura del primo posto in classifica non abbassa la guardia e nonostante un iniziale equilibrio fino all’8 pari, grazie ad un attacco vincente di Boscaini, mantengono la lucidità necessaria per tenere a debita distanza gli avversari. Chillemi a muro blocca ogni iniziativa avversaria e Torre e Cortina in attacco sembrano a tratti devastanti. Il neo entrato Sciuto con due punti consecutivi firma il massimo vantaggio per gli jonici 17-13. Ormai la gara sembra indirizzata a favore dei letojannesi; Saitta rileva il capitano Cortina e Torre insieme a Chillemi mettono a terra palloni pesanti per il 24-19, un muro dello stesso Torre sull’ex Giardina chiude la contesa.

