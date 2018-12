Capo d'Orlando, presentati gli eventi natalizi. Tanti gli appuntamenti

Al via gli eventi natalizi, nel comune di Capo d’Orlando. Presentato il cartellone di manifestazioni per il periodo festivo, denominato per l’occasione “IlluminiAMO il Natale”. Una scelta di parole non casuale, che vuole indicare “la volontà di dare vita ad un periodo dell’anno caratterizzato da eventi che diano calore, emozioni e stimolino l’aggregazione”.

Ormai divenuti tradizione, tornano i consolidati appuntamenti con la mostra dei presepi ospitata dalla Chiesa di Porto Salvo e i mercatini di natale sul lungomare. Entrambi gli eventi saranno inaugurati l'8 dicembre.

Incontro con la natività, poi, grazie alla realizzazione del tanto atteso “presepe vivente” che si svolgerà nell’area del Castello Bastione il 27 e 30 dicembre e il 3 e 6 gennaio. Novità assoluta, invece, sarà la “degustazione di pignolata messinese” del 9 dicembre, a cura dell’associazione Pasticceri Siciliani. Spazio anche ai più piccoli, con il laboratorio didattico della “Lanterna Magica” ospitato presso l’isola pedonale, lo spettacolo “From the clouds” a cura dell’associazione Elementi previsto per il 29 dicembre e la partita di beneficenza “Befane contro Babbo Natale” che si svolgerà presso il porto “Capo d’Orlando Matina” il 23 dicembre.

“Si tratta di un cartellone che si rivolge a tutti, grandi e bambini, e che vuole coinvolgere tutte le generazioni con animazioni, giochi, concerti e degustazioni –ha dichiarato l’assessore La Rosa- Natale vuol dire stare insieme, gioia di vivere e solidarietà. Sarà questo il filo condutture che animerà il cartellone allestito con la collaborazione attiva di tante associazioni che rappresentano uno spaccato del nostro territorio. Un ringraziamento va anche al personale dell’ufficio turismo comunale, che mi ha affiancato nella predisposizione del programma natalizio”.

Soddisfatto il sindaco Franco Ingrillì, che si è detto convinto delle potenzialità degli eventi proposti. “Sono convinto che saranno in tanti a venire a Capo d’Orlando in questo periodo, anche da fuori provincia –ha dichiarato- Noi ci faremo trovare senz’altro pronti con una serie di iniziative di grande attrattiva. In particolare vorrei invitare tutti ad andare a visitare il presepe vivente al Castello Bastione, una rappresentazione allestita con passione e grande cura”.

Salvatore Di Trapani