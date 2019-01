Incidente sul viale Giostra alto. Nessun ferito ma sale l'allarme. FOTO

MESSINA - Incidente stradale intorno alle13 sul viale Giostra alto, nei pressi dello svincolo. Non ci sono feriti ma è l'ennesimo segnale di allarme in una zona in cui i pericoli non si contano.

"Da anni - dice la consigliera della V circoscrizione, Lorena Fulco - chiedo la creazione di una rotatoria per regolare il traffico dal momento che nessuno rispetta le regole, ma sono state tutte vane le richieste. Spero che intervengano quanto prima perché non si può vivere con questo terrore".