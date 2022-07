Impegni per le Regionali, De Luca: "Nessun disagio per il Consiglio, lavoreremo anche di notte" - Tempostretto

Il neo presidente ha rassicurato sulla sua presenza a Messina nonostante la campagna elettorale per la presidenza della Regione

MESSINA – I 23 voti ottenuti (tre in più rispetto ai seggi ottenuti dalla maggioranza) non l’hanno sorpreso più di tanto. “L’avevamo messo in conto – commenta Cateno De Luca con una battuta – l’Iva esiste ed è stata applicata anche in aula”.

Con una maggioranza così schiacciante non ci saranno più scuse sulla messa in atto del programma amministrativo. “C’è una pianificazione urbanistica e strategica da rivedere – annuncia De Luca -. Si tratta di atti di programmazione fondamentali per la città. Nella precedente legislatura non c’erano le condizioni, oggi finalmente si potranno fare. Questi strumenti sono anche la base per ottenere importanti finanziamenti”.

Il neo presidente del Consiglio Cateno De Luca ha voluto rassicurare tutti sulla sua presenza a Messina, nonostante i fitti impegni della campagna elettorale per le Regionali. “Il Consiglio comunale – spiega De Luca – non subirà alcuna disfunzione anche perché sono abituato a lavorare pure di notte. Ci sarà un vicepresidente vicario che sarà all’altezza del compito. Non è importante la presenza fisica ma la funzionalità dell’istituzione. Rassicuro tutti – conclude – che da parte delle presidenza, nonostante gli impegni elettorali, non ci saranno problemi di funzionamento”.

Articoli correlati