In ansia per Totò Schillaci in ospedale, “è in condizioni stabili”

Tag:

La precisazione dei familiari Nell’immaginario rimane il bomber di Italia ’90, della Juventus e del Messina. Totò Schillaci da tempo ha problemi di salute ed è ora ricoverato in ospedale. Su Instagram la precisazione dei familiari in merito alle sue condizioni e alle voci che girano: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un équipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”. Nel mese di giugno, in occasione di Euro 2024, l’ex centravanti, palermitano ma legato a Messina in modo indissolubile, ha fatto un’incursione al Giardino Corallo.