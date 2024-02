In anticipo Messina e Virtus Francavilla, tutto sulla sfida odierna

I convocati per la sfida delle ore 16:15 al Franco Scoglio, la probabile formazione biancoscudata e cosa sapere sull'avversario

MESSINA – In anticipo questa settimana il Messina che ospita di sabato, alle ore 16:15, la Virtus Francavilla. I pugliesi stanno provando a lottare per uscire dalla griglia playout e distano 5 punti dal Messina che per una manciata di punti è virtualmente salvo. Importante sfida salvezza dunque che il Messina non può sbagliare per almeno tre motivi: mantenere distanza da una rivale diretta, vendicarsi della sconfitta dell’andata e provare a trovare il quarto risultato utile consecutivo.

Le due squadre vengono da un momento positivo, se per il Messina sono tre partite che non perde, per i biancazzurri la vittoria è tornata settimana scorsa e mancava dal novembre del 2023. Entrambe hanno operato sul mercato: chirurgicamente il Messina che ha chiuso con il difensore centrale Dumbravanu e ha resistito alle squadre di categoria superiore che puntavano il terzino Salvo; più massicciamente, operando quasi una rivoluzione, la Virtus Francavilla che ha cambiato allenatore e inserito 10 calciatori nuovi in rosa in questa finestra di mercato rispetto alla sfida di andata. Riguardo ai precedenti recenti negli ultimi tre anni tra le due squadre ogni volta che uno delle due ha giocato in casa ha vinto, il conto è quinti 3-2 per i pugliesi, ma oggi si giocherà al Franco Scoglio. Prima convocazione tra i professionisti con i difensori per Michele Crisafulli classe 2006, dei Primavera in panchina andranno anche Jacopo Fumagalli e Antonio Di Bella.

I convocati per Messina – Virtus Francavilla

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001), Michele Crisafulli (2006).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

La probabile formazione del Messina, immaginando che Modica continui con il 4-2-3-1 e tenendo conto che Ermanno Fumagalli e Ortisi non saranno impiegabili perché squalificati, è: Piana tra i pali; Salvo, Manetta, Pacciardi e Polito in difesa; centrocampo Frisenna, in ballottaggio con Firenze, e Franco; dietro l’unica punta Plescia, ma dipenderà se giocherà Frisenna per fare minutaggio altrimenti Luciani, i soliti tre ormai fissi Rosafio, Emmausso e Luciani.

