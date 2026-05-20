In appalto 4 maxi interventi sulle strade provinciali di Messina

Investimento complessivo di 4,5 milioni di euro per migliore la sicurezza della rete stradale. Pubblicati i bandi delle gare che si svolgeranno a luglio

MESSINA – Con la pubblicazione dei bandi di gara ha preso il via l’iter per l’affidamento di quattro maxi interventi sulla viabilità provinciale. L’investimento complessivo è di 4.441.520 euro, fondi destinati a migliorare la mobilità, ridurre i rischi alla circolazione e aumentare la sicurezza della rete stradale rispetto agli eventi climatici estremi.

Il programma di lavori, predisposto dalla Direzione “Viabilità” della Città Metropolitana di Messina, sotto la guida del dirigente Biagio Privitera e con il coordinamento del responsabile del Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Messina Ionica – Alcantara, Gaetano Maggioloti, interessa le principali strade provinciali di Messina e prevede interventi mirati di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in sicurezza.

I quattro interventi previsti

Le gare, che si svolgeranno dal 6 al 9 luglio, saranno aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Nel dettaglio, gli interventi previsti sulle strade provinciali del capoluogo sono:

– Messina Centro Nord: lavori di manutenzione straordinaria per mitigare i rischi alla circolazione, finanziati dalla Regione Siciliana, importo totale 1.000.000 euro.

– Messina Sud: interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in sicurezza con attenzione alla resilienza climatica, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, importo 1.361.520 euro.

– Messina Nord: lavori di adeguamento e miglioramento della sicurezza stradale, finanziati dalla Regione Siciliana, importo 1.000.000 euro.

– Messina Centro Sud: interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Regione Siciliana, importo 1.080.000 euro.