Investe una donna e fugge, si cerca un pirata della strada

Una 40enne è ricoverata in codice rosso al Policlinico di Messina dopo essere stata travolta da un mezzo a Giardini Naxos

MESSINA – L’ha travolta sulla Strada provinciale 9 a Giardini Naxos e poi è fuggito via senza prestare soccorso. Da qui la caccia a un pirata della strada. Una quarantenne di origine russa è rimasta a terra in gravi condizioni sul viadotto Santa Venera II verso la Statale 185. Ed è stata trasportata dal 118 in codice rosso al Policlinico di Messina.

La donna, residente a Giardini Naxos, ha riportato un’emorragia cerebrale e la prognosi è riservata.