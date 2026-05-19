 Investe una donna e fugge, si cerca un pirata della strada

Investe una donna e fugge, si cerca un pirata della strada

Redazione

Investe una donna e fugge, si cerca un pirata della strada

martedì 19 Maggio 2026 - 22:49

Una 40enne è ricoverata in codice rosso al Policlinico di Messina dopo essere stata travolta da un mezzo a Giardini Naxos

MESSINA – L’ha travolta sulla Strada provinciale 9 a Giardini Naxos e poi è fuggito via senza prestare soccorso. Da qui la caccia a un pirata della strada. Una quarantenne di origine russa è rimasta a terra in gravi condizioni sul viadotto Santa Venera II verso la Statale 185. Ed è stata trasportata dal 118 in codice rosso al Policlinico di Messina.

La donna, residente a Giardini Naxos, ha riportato un’emorragia cerebrale e la prognosi è riservata.

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