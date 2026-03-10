In autostrada a Messina Sud senza assicurazione, arrestato sorvegliato speciale 57enne

Ha anche violato l'obbligo di soggiorno e in auto aveva oggetti atti ad offendere

Un sorvegliato speciale di 57 anni, residente in un Comune della ionica messinese, è stato arrestato dalla polizia stradale di Giardini Naxos per aver violato l’obbligo di soggiorno e le altre prescrizioni impostegli dal Tribunale di Messina per il reato di stalking.

L’uomo, con diversi precedenti penali, è stato fermato all’altezza del casello autostradale di Messina Sud Tremestieri, Tremestieri, dell’autostrada A/18 Catania – Messina, in quanto l’apparecchiatura “street control”, in dotazione alla pattuglia per l’accertamento delle infrazioni per la guida con veicolo non assicurato e/o non revisionato, emetteva apposito segnale di allarme proprio per la mancanza di copertura assicurativa. A bordo del veicolo, inoltre, venivano trovati diversi oggetti atti ad offendere che venivano sottoposti a sequestro.

Dopo gli accertamenti di rito e le contestazioni per le violazioni al codice della strada, il sorvegliato

speciale è stato posto agli arresti in attesa di decisione del giudice.