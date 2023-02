In estate i Modà tornano in Sicilia: doppio live a Taormina e Agrigento con l'orchestra - Tempostretto

La band di Kekko Silvestre festeggia i 20 anni di carriera con un lungo tour

TAORMINA – A poche settimane dalla partenza del primo tour teatrale dei Modà, che vedrà il gruppo nuovamente sui palchi dopo aver presentato “Lasciami” alla 73. edizione del Festival di Sanremo, la band capitanata da Kekko Silvestre annuncia che i concerti proseguiranno per tutta l’estate, spinti dai numerosi sold out che l’imminente tour teatrale continua a inanellare. A partire dal mese di marzo i Modà saranno infatti impegnati con oltre 30 concerti nei principali teatri italiani, accompagnati per la prima volta da un’orchestra. Due saranno le date siciliane estive, organizzate da Puntoeacapo: il 2 giugno 2023 al Teatro Antico di Taormina e il 6 giugno 2023 al Teatro Valle dei Templi di Agrigento.

Il ritorno Sanremo

Quest’anno i Modà sono tornati al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci a innamorarmi”, il ritorno – questa volta nei big – nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà” (che regalò loro il secondo posto in classifica e la certificazione di 2 volte platino) e l’esibizione nel 2013 con “Se si potesse morire” che si piazzò al terzo posto in classifica e venne certificato platino.

Vent’anni di storia

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sono l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.