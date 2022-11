In picchiata su Taormina, via libera alla zip line più lunga di Sicilia - Tempostretto

L'attrazione sarà pronta in primavera: costo 2,5 milioni di euro, genererà fino a 40 posti di lavoro

TAORMINA – Il Consiglio comunale di Taormina ha approvato all’unanimità il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto zip line, il più lungo in Sicilia. Si potrà così dare il via ai lavori che nella primavera del 2023 porteranno all’inaugurazione dell’attrazione. La realizzazione del progetto consiste nella posa in opera di tre doppie linee, il cui sviluppo complessivo delle funi in acciaio è di 3.917 metri lineari, con stazioni di partenza e arrivo ubicate sul Monte Purretta, in contrada Lombardina, in via D.H. Lawrence e in via Zaccani. Per effetto del dislivello e della forza di gravità sarà possibile sorvolare il territorio da un punto all’altro della vallata, senza alcun impatto ambientale. Una imbracatura permette di affrontare il tragitto senza rischi ma l’esperienza sarà sicuramente adrenalinica: il punto più alto rispetto al suolo sarà di 205,41 metri e la velocità massima raggiungibile superiore ai 100 km/h.

Iniziativa privata

L’iniziativa è interamente privata e non prevede costi per il Comune. L’investimento è pari a 2,5 milioni di euro e la gestione dell’impianto sarà a carico della Adrenaline Flying. La società ha dimostrato di poter coprire il costo integrale dell’intervento disponendo di mezzi finanziari propri e di possedere le necessarie capacità imprenditoriali e gestionali, frutto dell’esperienza maturata nel campo della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, maturata in oltre quaranta anni di attività, dal project manager, l’ingegnere Giuseppe De Pasquale. Amministratore unico, promotore e coordinatore dell’iniziativa, De Pasquale si è avvalso di staff tecnico composto da figure professionali di comprovata esperienza.

L’impatto economico della zip line

L’attivazione della zip line di Taormina, secondo le previsioni, avrà un notevole impatto sotto il profilo economico e turistico, a vantaggio anche delle strutture ricettive, della ristorazione e delle attività commerciali. La realizzazione dell’impianto zip line mira infatti favorire la destagionalizzazione turistica a Taormina, restando aperto tutto l’anno e rivolgendosi ad un pubblico più giovane. Sul fronte occupazionale è prevista la creazione di nuovi posti di lavoro, che potrebbero arrivare fino 40 unità part time in piena stagione.

