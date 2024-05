La Jsl U15 di calcio a 5 chiude seconda nel quadrangolare nazionale

L'allenatore dei neroverdi Matteo Aquilia entusiasta: "Esperienza molto positiva, il gruppo ha dato il massimo e sono spiccate alcune individualità"

BROLO – La Junior Sport Lab ha chiuso al secondo posto il quadrangolare nazionale del campionato Under 15 di calcio a 5, davanti a Bernalda Futsal e Segato e dietro soltanto alla Parete Academy. La partita conclusiva contro il Bernalda non si è giocata per la mancata presentazione, al Polivalente di Sinagra, della squadra lucana per problemi logistico-organizzativi.

“Abbiamo onorato un traguardo prestigioso, coronamento di uno splendido percorso, che ci ha portati prima a vincere il titolo regionale di categoria, difendendo poi nel migliore dei modi i colori della Sicilia. – commenta entusiasta l’allenatore dei neroverdi Matteo Aquilia -. È stata un’esperienza molto positiva, che ha permesso ai ragazzi di farsi valere in un’importante ribalta. Ci sentiamo dei privilegiati per l’opportunità avuta, pur sapendo di aver lavorato tanto, in questi anni, per meritarci ciò che abbiamo ottenuto sul campo. Non ci aspettavano di poter affrontare alla pari avversarie blasonate e specializzate nel calcio a 5 e questo rappresenta un motivo di orgoglio e vanto per la società, i giocatori e l’intero staff. Il gruppo ha dato il massimo e sono spiccate alcune individualità. Ci dispiace per la mancata disputa dell’ultima gara, che sarebbe stata l’unica in casa, davanti ai nostri sostenitori. Faccio, infine, i doverosi complimenti a tutti i giocatori e ringrazio la dirigente Ivana Ceraolo, aiuto costante e di grande professionalità, ed i genitori, che si sono messi a diposizione, fornendo sempre una preziosa e costruttiva collaborazione. Speriamo di ripeterci in futuro a questi livelli per rivivere similari ed indimenticabili emozioni”.