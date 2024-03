In seconda fila sulle strisce pedonali

I cattivi esempi degli adulti non favoriscono di certo comportamenti educati da parte dei giovani

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Cesare Battisti”.

Quello nella foto è uno dei tratti di via Cesare Battisti in cui l’azione degli incivili si fa sentire di più. In questo caso, però, si va oltre l’assurdo: l’auto è, infatti, parcheggiata in seconda fila e sulle strisce pedonali. L’ulteriore aggravante è che si tratta di una di quelle piccole macchine guidate da minorenni. Questo vuol dire, purtroppo, che a Messina la maleducazione si impara presto. D’altronde se gli adulti non rispettano le regole e i diritti altrui, è abbastanza facile che i loro figli possano replicare questi comportamenti.