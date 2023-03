In Serie C maschile vince il Ct Vela Messina, sconfitti Circoletto e Filari - Tempostretto

Nel fine settimana i circoli messinesi raccolgono due vittorie e tre sconfitte

Nello scorso fine settimana è proseguito il cammino dei circoli messinesi impegnati nel campionato a squadre di Serie C. Nel maschile si registra la vittoria esterna del Circolo del Tennis e della Vela in quel di Ragusa. Mentre il Circoletto dei Laghi ha ceduto in casa, a Torre Faro, contro il Tennis Proietti Team. Stesso esito per il Filari Tennis, il circolo tirrenico ha giocato sui campi del Pinea.

Dal femminile una vittoria, seppur per ritiro dell’avversario dal campionato, del Ct Brolo che ora aspetta di chiudere il proprio girone e giocarsi la prima posizione contro il Kalta tennis domenica prossima. Sconfitta anche per la squadra femminile del Circoletto dei Laghi che ha ceduto al Montekatira in casa.

Riposavano entrambe le formazioni del Taormina Sporting Club, ma nelle prossime settimane le classifiche sotto riportate subiranno ulteriori modifiche perché si andranno a recuperare diverse partite che causa maltempo erano state rinviate nei fine settimana precedenti.

Risultati e classifiche

Girone 1 maschile

Ragusa – Ct Vela 1-5

Mediterraneo Sporting Club 15 punti, Ct Vela Messina 12 punti, Tc Leonforte 9 punti, Tc Scicli 3 punti, Ct Farina e Tc Match-Ball Siracusa 1 punto, Ct Ragusa 0 punti.

Girone 2 maschile

Circoletto dei Laghi – Proietti 1-5

Pinea – Filari 5-1

Taormina Sporting Club riposo

Proietti Tennis Team 15 punti, Tennis Pinea 7 punti, Filari Tennis 6 punti, Tc Siracusa 4 punti, Green Club Modica 3 punti, Circoletto dei Laghi 2 punti, Taormina Sporting Club 0 punti.

Girone 1 femminile

Circoletto dei Laghi – Montekatira 0-4

Taormina Sporting Club riposo

Montekatira 6 punti, Circoletto dei Laghi 3 punti, Tc Siracusa, Tennis Pinea, Taormina Sporting Club 0 punti

Girone 3 femminile

Ct Brolo – Tc3 Palermo 4-0 (ritiro dal campionato)

Ct Brolo 6 punti, Kalta Tennis Club e Tc Valle Jato 3 punti, Tc3 Palermo 0 punti