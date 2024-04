Inaugurata la nuova sede dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, alla presenza di Piantedosi

La sede di Reggio Calabria, è stata la prima storica dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati

REGGIO CALABRIA – E’ stata inaugurata la nuova sede dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata che sorge proprio in un immobile sottratto alle cosche. Alla cerimonia dell’inaugurazione ha partecipato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Questa è una giornata densa di significato – ha detto Piantedosi – per il valore concreto dell’iniziativa ma anche di quello simbolico perché la sede di Reggio Calabria, che è stata la prima storica dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, viene collocata in un bene che fu sottratto alle organizzazioni criminali. Questo consentirà anche la continuazione e il miglioramento delle attività e delle performance dell’Agenzia”.

Falcomatà: “Continuare il lavoro di restituzione dei beni sottratti alla comunità”

“Sono onorato di porgere il saluto della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dare il benvenuto al Ministro dell’Interno e alle tante autorità che hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati. Reggio Calabria vi accoglie con l’attenzione che si riserva alle più alte cariche dello stato, ma anche con grandi sentimenti di orgoglio. L’orgoglio di una città che ha visto nascere questa Agenzia, che ha combattuto quando c’era il timore che questa sede potesse essere chiusa e che le attività venissero trasferite, e con la gioia che oggi nasce dalla decisione dello Stato di un ulteriore investimento sul nostro territorio, che si consolida, si rinnova e si innova all’interno della nuova sede, nel cuore della città, moderna ed accogliente”.

“Siamo convinti che questo sia un ulteriore punto di ripartenza per l’Agenzia – ha aggiunto il primo Cittadino – che consente alle istituzioni territoriali di continuare a lavorare per trasformare il triste primato della città e della regione con il più alto numero di beni confiscati, in un’opportunità positiva, attraverso quell’attività di restituzione alla cittadinanza, alle associazioni, alle istituzioni, dei beni frutto di attività criminali”.