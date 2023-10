Inaugurata la seconda edizione dei Giochi Unime - Tempostretto

I rappresentanti di dodici Dipartimenti universitari si sfideranno in varie competizioni

La Cittadella sportiva universitaria ha ospitato la Cerimonia inaugurale della seconda edizione di UniMeGames, manifestazione sportiva interdipartimentale, organizzata dall’Ateneo peloritano in collaborazione e su proposta dell’Incubatore di Idee “Crescendo”. L’evento all’insegna del coinvolgimento studentesco e della sana competizione sportiva ed inclusiva, si protrarrà sino alla mattinata di domenica 8 ottobre.

La sfilata, in stile Olimpico, delle squadre dei 12 Dipartimenti ha sancito l’apertura ufficiale dei giochi. Sul rettangolo verde del campo di calcio, in ordine alfabetico, hanno sfilato: Biomorf, Chibiofaram, Cospecs, Dicam, Dimed, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Mift, Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età evolutiva, Scipog, Veterinaria.

Alla Cerimonia inaugurale sono intervenuti il Prorettore all’Internazionalizzazione, prof. Antonino Germanà, la prof.ssa Graziella Scandurra, Coordinatrice dei referenti dipartimentali per gli UniMeGames, Silvia Bosurgi, Presidente SSD UniMe, Francesco Giorgio, Delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, la dott.ssa Cristina Correnti Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Andrea Augimeri, Tecnico nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici E Sperimentali (FISPES), il dottorando UniMe Giovanni Ficarra, campione del mondo di canottaggio, lo studente Luca Famà, componente dell’Incubatore di Idee “Crescendo”. Presente, inoltre, in qualità di Madrina dei Giochi, la dott.ssa Simona Cascio Capitano della Nazionale di Basket Femminile non udenti, campione d’Europa 2021 e medaglia di bronzo ai Mondiali 2022, ed ex studentessa UniMe.

La Cittadella sportiva – ha detto il prorettore, prof. Germanà – torna ad ospitare i giochi interdipartimentali nel segno dell’accoglienza e dell’inclusività. L’evento rappresenta un bellissimo momento di aggregazione al quale gli studenti stranieri partecipano con grande entusiasmo. I ragazzi e le ragazze dell’Università di Messina, ad oggi, provengono da oltre 70 Paesi e sono molto felice del fatto che iniziative come questa odierna possano contribuire ad unirli ancora di più”.

“Dopo gli ottimi risultati del 2022 – ha aggiunto la prof.ssa Scandurra – il desiderio di riproporre gli UniMeGames è stato ancora più forte. Agli sport giocati durante la prima edizione, cioè il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto e il tennis, si aggiunge quest’anno anche una gara podistica a staffetta il cui percorso sarà delineato all’interno della Cittadella. All’interno dei Giochi si svolgerà anche il progetto ‘Try disability’ che mira a sensibilizzare i ragazzi nei confronti della disabilità. Sono stati introdotti premi speciali che metteranno in risalto i temi della cultura, dell’inclusione e dell’internazionalizzazione. Abbiamo anche attivato una convenzione con Atm Spa per garantire, anche domenica 8 ottobre, il servizio navetta Museo / Cittadella Universitaria e ritorno agli studenti che vorranno assistere ai giochi e tifare i propri compagni”.

“Desidero invitare tutti gli studenti universitari e i loro amici – ha commentato Famà di “Crescendo” – a partecipare sia come atleti che come spettatori per supportare i loro colleghi in queste tre intense giornate. Tutti potranno divertirsi anche senza partecipare agli UniMeGames nel segno della lealtà”.

Nel corso della manifestazione si svolgeranno anche delle partite a Calcio balilla paralimpico, con una rappresentanza di giocatori professionisti della Mediterranea Eventi, presso la zona antistante alla palestra polivalente e pallavolo e basket in carrozzina, con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico.

Gli studenti si sfideranno all’interno dei team dipartimentali a compagini miste di cui potranno far parte anche dottorandi e specializzandi. A tutti i primi, secondi e terzi classificati di ogni sport saranno assegnate le rispettive medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Il “peso” delle medaglie sarà il seguente: 3 punti oro, 2 punti argento, 1 punto bronzo.

Dopo la Cerimonia di chiusura, con la premiazione dei Dipartimenti che avranno conquistato il podio, seguirà una festa con Dj fino alla mezzanotte.