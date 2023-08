Incendi a Messina, entro il 7 agosto le domande per la ricognizione dei danni - Tempostretto

Il modulo per la comunicazione dei danni subiti disponibile anche sul sito del Comune

MESSINA – Il sindaco Federico Basile unitamente all’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, ha reso noto che gli uffici comunali stanno avviando le prime ricognizioni dei danni registratisi in città, a seguito degli incendi dello scorso 24 luglio. I cittadini interessati a comunicare i danni subiti dovranno compilare un apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.messina.it, e inviarlo a mezzo pec a protocollo@pec.comune.messina.it, entro il 7 agosto 2023.

“L’attività di accertamento è stata predisposta su richiesta del Dipartimento regionale di Protezione civile. Ribadiamo ancora una volta l’invito alla cittadinanza di prestare sempre la massima attenzione per prevenire eventuali rischi, in particolare a tutti i proprietari e conduttori di aree boschive, rurali e agricole, a tenere le aree in oggetto in condizioni di decoro e pulizia, libere da rami e materiale che possa favorire la combustione. Il periodo estivo è un momento molto delicato per le alte temperature è necessario tenere gli occhi aperti e avere cura del nostro territorio”, concludono il sindaco Basile e l’assessore Minutoli.