Leanza: “Sempre al servizio della gente, mai padrone del Pd”

Il deputato regionale del Partito democratico risponde a Sud chiama Nord

“Il Partito democratico subappaltato al giovane Leanza”. Il deputato regionale del Pd Calogero Leanza replica alla nota di Melangela Scolaro, coordinatrice provinciale di Sud chiama Nord, e a questa provocazione. Sottolinea Leanza: “In politica sono servo, non padrone. Al servizio del partito e della gente. Pur volendo restare fuori dalla polemica, per certi versi sterile, sento il dovere di rispedire al mittente con forza le affermazioni secondo cui il Partito democratico, almeno in provincia di Messina, sarebbe stato subappaltato alla mia figura”.

Continua il parlamentare regionale: “La politica, per me, è servizio, non occupazione degli spazi; sono orgogliosamente servo, non padrone. Servo di questa terra, della gente, tutta e non solo di chi ha condiviso il mio percorso politico, e anche del Partito, a cui sto dedicando grande impegno per la sua ricostruzione. Rifuggo, in modo assoluto, ogni forma di prepotenza e presunzione nell’esercizio del ruolo che i siciliani mi hanno affidato con il voto del 25 settembre 2022, tanto all’interno del partito, quanto all’esterno”.

E ancora: “In questi due anni, sono riuscito a fare gruppo all’interno del Pd, cercando di rendermi interlocutore di tutta la comunità di cui esso si compone. Anche e soprattuto di chi non la pensa come me. Ricordo, infatti, a me stesso prima che a chiunque altro, che il dibattito e la diversità di vedute sono elemento essenziale della democrazia, concetto questo spesse volte dimenticato”.

