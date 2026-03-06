Villa Mazzini, riaperta l’area giochi interdetta dopo il ciclone Ulrike

Era stata transennata per svolgere le analisi strumentali sull'albero monumentale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Riaperta da qualche giorno l’area giochi di Villa Mazzini. Era stata interdetta dopo il Ciclone Ulrike.

Era stata transennata per motivi di sicurezza

La villa è stata chiusa per qualche giorno dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Le squadre di Messina Servizi si sono subito attivate per la rimozione degli alberi caduti e i cancelli sono stati riaperti nel giro di pochi giorni. Una parte dell’area giochi, però, è rimasta interdetta per più tempo. La zona è stata transennata dal Comune di Messina per motivi di sicurezza. In mezzo alle giostrine, infatti, si trova un albero che in un primo momento è stato considerato a rischio.

Si tratta dell’Araucaria columnaris, un esemplare albero monumentale di circa 24 metri di altezza e di grande pregio storico-paesaggistico. Dopo le forti raffiche di vento che hanno colpito Messina a febbraio, Messina Servizi ha richiesto ad una ditta specializzata degli esami approfonditi per valutarne la stabilità. Dopo le analisi strumentali l’area, non considerata più rischio, è stata riaperta ai cittadini. Ma soprattutto ai bambini che per qualche settimana non hanno potuto usufruire dei giochi.