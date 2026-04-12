 Incendi alimentati dallo scirocco a Salice e sulla A20, gravi disagi nellla galleria Telegrafo

Incendi alimentati dallo scirocco a Salice e sulla A20, gravi disagi nellla galleria Telegrafo

Redazione

Incendi alimentati dallo scirocco a Salice e sulla A20, gravi disagi nellla galleria Telegrafo

domenica 12 Aprile 2026 - 22:02

Domenica d'interventi per i vigili del fuoco. Dall'autostrada direzione Palermo alle contrade del villaggio messinese e in provincia

MESSINA -Emergenza incendi e forte scirocco. Vigili del fuoco in azione a Salice e su tutta la provincia. e criticità sulla A20.

Incendi a Messina

I vigili del fuoco del Comando di Messina sono “impegnati, dalle prime ore di questa mattina, nel fronteggiare numerosi incendi di vegetazione alimentati dalle violente raffiche di vento di scirocco, in particolare nel villaggio Salice dove la situazione rimane estremamente delicata. Il fronte di fuoco ha interessato non solo Contrada Forte dei Centri, ma si è esteso anche alle zone di Contrada Marchetta e Contrada Mirto. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni. Sul posto sono presenti le squadre del Distaccamento Nord e del Distaccamento di Antillo. L’emergenza sta interessando contemporaneamente gran parte del territorio provinciale. Anche le squadre dei distaccamenti di Milazzo, Patti e Sant’Agata di Militello sono impegnate sui rispettivi territori”, fanno sapere gli stessi vigili del fuoco.

Denso fumo nella galleria Telegrafo

“Particolare criticità si è registrata sulla autostrada A20, in direzione Palermo, dove la squadra del Distaccamento di Moio Alcantara è intervenuta per un vasto incendio a bordo carreggiata. Il denso fumo sprigionatosi dal rogo ha invaso la galleria Telegrafo, causando gravi disagi alla circolazione e richiedendo un rapido intervento per garantire la sicurezza degli automobilisti e la visibilità nel tratto autostradale”. Ogni squadra impegnata sta operando con il supporto di: 1 Aps (Auto Pompa Serbatoio), 1 Modulo antincendio boschivo per le zone impervie, 1 Abp (Auto Botte Pompa) per garantire il rifornimento idrico costante. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in pieno svolgimento, coordinate costantemente dalla sala operativa, nonostante le raffiche di vento continuino a rendere difficili le operazioni di contenimento”, viene evidenziato.

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