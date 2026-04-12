Vasto incendio a Salice, fiamme vicine alle abitazioni

Momenti di tensione oggi pomeriggio nella frazione Forte dei Centri. Intervento dei vigili del fuoco di Messina
MESSINA – In una domenica segnata dal vento di Scirocco, un vasto incendio ha colpito una frazione collinare di Salice. Momenti di tensione a Forte dei Centri, con le fiamme vicine alle abitazioni.
Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina, supportate dal distaccamento volontari di Antillo.
Le cause dell’incendio sono da accertare.
Il video ci è stato inviato da un cittadino.