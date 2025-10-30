 Incendi del 2023 in Sicilia, i ristori per chi ha avuto danni arriveranno entro fine anno

Redazione

giovedì 30 Ottobre 2025 - 19:13

Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Stanziate risorse 1,7 milioni di euro

I contributi che la Regione Siciliana ha deciso di stanziare in favore di chi ha avuto danni durante gli incendi del 2023 sull’isola saranno liquidati entro la fine del 2025. I roghi hanno interessato, due anni fa, le province di Messina, Catania, Palermo e Trapani. Il presidente Renato Schifani ha ricordato che hanno “provocato ingenti danni al territorio, all’ambiente e alle attività di molti siciliani”.

Schifani sugli incendi in Sicilia: “Dobbiamo intervenire”

Poi ha aggiunto: “È nostro dovere intervenire con azioni concrete a sostegno di chi sta ancora facendo fronte alle difficoltà causate dagli incendi, sia in termini fisici sia in termini economici. Con questo ulteriore stanziamento manteniamo gli impegni presi con la comunità”.

Incendi in Sicilia nel 2023, rimborsi per 1,7 milioni di euro

La Regione ha messo in campo 1,7 milioni di euro a fronte di 88 richieste. Tra queste 71 hanno riguardato danni al patrimonio immobiliare e mobiliare, 15 integrazioni rispetto al bando precedente e due a danni fisici subiti da persone. Una di queste riguarda un soggetto deceduto e il contributo sarà di 100mila euro.

