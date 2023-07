Incendi. Pd Calabria: “Mentre la Calabria brucia,  due mezzi antincendio non vengono utilizzati" - Tempostretto

Il Pd calabrese invita Occhiuto a programmare fin da subito le dovute azioni di intervento per il futuro, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione

“La Calabria brucia, i calabresi perdono la vita tra le fiamme e due mezzi di ultimissima generazione, definiti “all’avanguardia” dal presidente Occhiuto e dall’assessore Gallo, solo un paio di mesi fa, vengono tenuti fermi in un hangar della sede di Calabria Verde, a Rogliano“. La denuncia è del Partito Democratico calabrese e si riferisce ai due moduli antincendio montati su moderni fuoristrada e che erano stati inaugurati nell’aprile di quest’anno e non sono mai stati utilizzati.

“Non si capisce perché sono chiusi a Rogliano – prosegue la nota – e nessuno ne ordini la messa su strada. L’impiego di questi mezzi avrebbe permesso di fronteggiare con più facilità le emergenze dovute ai devastanti incendi di questi giorni, proprio per la loro capacità di raggiungere aree impervie e di procedere con facilità alle operazioni di rifornimento acqua.

Una mancanza di coordinamento e di programmazione che anche quest’anno ha ferito il patrimonio boschivo calabrese, causando purtroppo altri morti e ingentissime perdite per le attività economiche colpite. Il presidente Occhiuto prenda atto del fallimento della linea politica messa in atto per fronteggiare tale piaga e inizi fin da subito a programmare le dovute azioni di intervento per il futuro, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.”