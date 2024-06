Incendi tra Acqualadrone e Spartà, vigili del fuoco in azione VIDEO

Dal pomeriggio stanno contrastando le fiamme

MESSINA – Sono già molte ore di lavoro. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati, dalle ore 15 di questo pomeriggio, a contrastare il grosso incendio propagatosi nelle campagne di Acqualadrone e Spartà. Un incendio che minaccia diverse abitazioni, alcune delle quali già precauzionalmente evacuate.

“La situazione è tutt’ora sotto controllo grazie all’intervento di più squadre. Il tutto con 25 unità, 5 squadre e 3 autobotti”, fanno sapere i vigili del fuoco.

Da parte sua, il sindaco ha attivato il Coc, Centro operativo comunale, con l’assessore Massimiliano Minutoli, che ha la delega alla Protezione civile. Evidenzia quest’ultimo: “Io sto coordinando dalla sede del Centro, in via Acireale. Abbiamo inviato l’Amam, con le autobotti, e gruppi di volontari per il supporto ai vigili del fuoco. Come priorità vanno avvertiti i vigili e, per eventuali esigenze, anche noi al numero 09022866”.

