Incendi tra Acqualadrone e Spartà

In azione i vigili del fuoco e il Centro operativo comunale

MESSINA – Incendi diffusi nella zona tra Acqualadrone e Spartà dal pomeriggio. In azione i vigili del fuoco. Il sindaco ha attivato il Coc, Centro operativo comunale, con l’assessore Massimiliano Minutoli, che ha la delega alla Protezione civile.

Sottolinea Federico Basile: “La situazione è sotto controllo. Stanno agendo da ore vigili del fuoco e volontari. Noi, con il Coc, svolgiamo un’azione di sostegno alla popolazione”.

Evidenzia a sua volta l’assessore Minutoli: “Io sto coordinando dalla sede del Centro, in via Acireale. Abbiamo inviato l’Amam, con le autobotti, e gruppi di volontari per il supporto ai vigili del fuoco. Come priorità vanno avvertiti i vigili e, per eventuali esigenze, anche noi al numero 09022866”.

La Protezione civile regionale aveva oggi pubblicato ieri l’avviso per rischio incendi e ondate di calore.

Immagini del Nucleo diocesano di protezione civile – Caritas di Messina, impegnato nei soccorsi.

