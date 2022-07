Incendio a Messina Servizi, Lombardo: "Subito attivate procedure per verifiche ambientali" - Tempostretto

Il presidente dell'azienda comunica che "nei prossimi giorni seguiranno attività per ripristinare il sito in breve tempo"

MESSINA – “Sono state attivate immediatamente tutte le attività di laboratorio per le verifiche ambientali”: A dichiararlo è il presidente di Messina Servizi, Giuseppe Lombardo, che spiega come dal primo momento utile dopo lo spegnimento del vasto incendio che ha coinvolto lo stabilimento ex Dicon siano state attivate le procedure del caso.

Lombardo spiega che “nei prossimi giorni seguiranno le successive attività al fine di ripristinare nel giro di qualche giorno il sito nel rispetto sempre delle normative ambientali”. Intanto stamattina è stata denunciata una donna di 87 anni, che avrebbe causato l’incendio dando fuoco ai rifiuti di casa in una carriola, a pochi passi dallo stabilimento.