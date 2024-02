Incendio ad Alì Terme, l’intervento di un Vdf fuori servizio e dei soccorritori evita la tragedia

All'interno della casa si trovavano una donna e due bambini, tra cui un neonato di dieci mesi

ALI’ TERME – Un incendio ha destato paura e grande apprensione, ad Alì Terme, ma grazie all’intervento tempestivo di passanti, forze dell’ordine e Vigili del fuoco, non sono state registrate gravi conseguenze alle persone. Le fiamme hanno coinvolto un’abitazione al primo piano di un edificio lungo la via Francesco Crispi, sulla Statale 114, all’ingresso sud del paese.

Al momento dell’incendio, ieri sera, all’interno dell’abitazione si trovavano una donna e due bambini, tra cui un neonato di dieci mesi. Grazie all’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine, la famiglia è stata allontanata e messa in sicurezza all’esterno. La prontezza di un passante nel dare l’allarme e l’intervento coraggioso di Nino, un vigile del fuoco fuori servizio, hanno evitato la tragedia. Anna, una residente del quartiere che ha vissuto la vicenda in prima persona, ha evidenziato gli sforzi della comunità per garantire l’evacuazione sicura di disabili. Nino, professionista esperto, ha messo in sicurezza l’area rimuovendo una bombola del gas e avviando le operazioni per lo spegnimento del fuoco. Altrettanto hanno fatto carabinieri e Vigili del Fuoco.

Il sindaco, Tommaso Micalizzi, ha espresso apprensione per l’incidente ed ha sottolineato il ruolo fondamentale delle forze di Polizia municipale, dei carabinieri, dei volontari della Protezione civile e del concittadino Nino Foti nel gestire la delicata situazione. Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Messina è intervenuta per mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme, che secondo i primi accertamenti sarebbero state originate da un corto circuito all’impianto elettrico. I volontari del gruppo di Protezione civile comunale sono stati anche loro chiamati in azione, garantendo ulteriore supporto durante l’incidente. Dopo l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza dell’alloggio, la famiglia ha potuto fare rientro in casa, mentre numerosi cittadini, richiamati dall’accaduto, si sono riversati in strada per manifestare la loro solidarietà. Ed evidenziare la necessità e l’importanza di un presidio dei Vigili del fuoco nell’area jonica, oltre quello di Letojanni.