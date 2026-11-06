 Incendio domato alla Camera di Commercio di Messina

Incendio domato alla Camera di Commercio di Messina

Redazione

Incendio domato alla Camera di Commercio di Messina

venerdì 06 Novembre 2026 - 08:05

Fiamme spente dopo una notte di lavoro in piazza Cavallotti

L’emergenza si è conclusa alle prime luci dell’alba. L’incendio che per ore ha interessato la sede della Camera di Commercio di Messina, nella centrale piazza Cavallotti, è stato domato dai Vigili del Fuoco dopo un intervento massiccio andato avanti senza sosta.

Per tutta la notte impegnati sul posto una ventina di operatori con due squadre operative, un funzionario di guardia per il coordinamento, un’autoscala, tre autobotti, due autopompe serbatoio, il carro aria per gli autorespiratori e l’automezzo tridimensionale. Alle 7.59 di stamattina i vigili del fuoco comunicano che la fase critica si è conclusa. Le fiamme sono state del tutto spente e l’attenzione dei soccorritori si è spostata sulla messa in sicurezza dell’edificio e sulla rimozione dei detriti accumulati durante il rogo.

Resta adesso da completare la bonifica degli spazi coinvolti per permettere i successivi rilievi tecnici, volti a stabilire l’origine dell’incendio e a valutare l’agibilità e l’entità dei danni riportati dalla struttura.

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