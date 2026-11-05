 Messina. Nuovi incarichi in Questura

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Alessandra Serio

Messina. Nuovi incarichi in Questura

giovedì 05 Novembre 2026 - 17:54

Nuove destinazioni e incarichi di prestigio per i dirigenti. Volti e nomi

Valzer di incarichi alla Questura. A Milazzo si è insediato il vice questore aggiunto della polizia Mario Venuto, nuovo dirgente del Commissariato locale, assegnato dal ministero dell’Interno su proposta del questore di Messina Salvatore La Rosa. Venuto, già dirigente Upg a Messina, subentra in sostituzione del vice Lara La Rosa, trasferita alla Questura di Bolzano dove assumerà l’incarico di dirigente reggente della divisione Anticrimine.

Venuto assume la dirigenza del Commissariato di Milazzo dopo aver diretto il Commissariato di Patti, dove al suo posto arriverà il commissario Raffaello Grasso, già funzionario addetto dell’ufficio del Personale della Questura. A Messina, infine, assume l’incarico di vice capo di Gabinetto del Questore il vice questore aggiunto della polizia Giuseppe Sofia, già funzionario e portavoce del Questore. Sofia sostituisce il vice questore Caterina Bardetta, neo dirigente del Commissariato di Taormina.
 

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