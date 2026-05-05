Incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena

I vigili del fuoco stanno cercando di evitare che le fiamme si propaghino ai piani inferiori della palazzina. Assistenza del 118

VILLAFRANCA TIRRENA – Fiamme in una mansarda. Questa sera, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, poco dopo le ore 20, a Villafranca Tirrena per l’incendio di un appartamento nella mansarda di una palazzina di tre piani. ​Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento Nord (2A), supportata da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale.

​”L’intervento è attualmente in corso per circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione ai piani inferiori dello stabile. È stato richiesto l’intervento del personale del 118 per l’assistenza sul posto. Seguiranno aggiornamenti”, fanno sapere i vigili del fuoco.