 Incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena

Incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena

Redazione

Incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena

martedì 05 Maggio 2026 - 22:50

I vigili del fuoco stanno cercando di evitare che le fiamme si propaghino ai piani inferiori della palazzina. Assistenza del 118

VILLAFRANCA TIRRENA – Fiamme in una mansarda. Questa sera, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, poco dopo le ore 20, a Villafranca Tirrena per l’incendio di un appartamento nella mansarda di una palazzina di tre piani. ​Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento Nord (2A), supportata da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale.
​”L’intervento è attualmente in corso per circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione ai piani inferiori dello stabile. È stato richiesto l’intervento del personale del 118 per l’assistenza sul posto. Seguiranno aggiornamenti”, fanno sapere i vigili del fuoco.

Incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena

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