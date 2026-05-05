 Salvini è arrivato a Messina, sostegno ai 130 candidati leghisti

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Redazione

Salvini è arrivato a Messina, sostegno ai 130 candidati leghisti

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martedì 05 Maggio 2026 - 22:00

Affiancato dal senatore Germanà, il ministro stasera è in città per le amministrative, con Scurria candidato sindaco

MESSINA – “Il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini è appena arrivato a Palazzo della Seta a Messina per una cena elettorale con i candidati delle liste della Lega per il Consiglio comunale e Municipalità della città dello Stretto. Nella splendida cornice di un appartamento ottocentesco, stasera il leader della Lega si intratterrà con i candidati in corsa per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Messina. Le liste della Lega sono collegate al candidato a sindaco Marcello Scurria, espressione di tutto il centrodestra”.

Una breve nota e una fotografia, da parte della Lega, per aggiornare sull’arrivo a Messina del ministro Salvini, affiancato dal senatore e responsabile del partito in Sicilia Nino Germanà. Per una volta, la visita del leader leghista non riguarda il tema ponte ma è prettamente elettorale.

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Un commento

  1. Lilli 5 Maggio 2026 22:02

    Ma stai in Padania.

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