Incendio in una scuola a Milazzo, entrano di notte e appiccano il fuoco

martedì 11 Novembre 2025 - 09:24

Niente lezioni all'Istituto "Da Vinci". Secondo episodio nel territorio. Indagano i carabinieri

MILAZZO – Sono entrati nella notte all’interno dell’Itet “Da Vinci” di Milazzo. Ignoti hanno provocato un incendio, bruciando contenitori di carta al primo piano, davanti agli uffici amministrativi. I danni sono stati contenuti e il fuoco domato ma stamattina niente lezione per gli alunni dell’Istituto.

Le indagini dei carabinieri, chiamati dalla dirigente scolastica Stefania Scolaro, sono in corso. Saranno esaminate le telecamere della videosorveglianza. Si tratta di un secondo incendio in una scuola, a Milazzo, dopo il caso dell’Istituto “Guttuso”, sezione alberghiera, il 31 ottobre.

