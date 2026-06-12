 Inchiesta ammanchi. Aricò: "Vicenda partita da indagine interna al Cas"

Inchiesta ammanchi. Aricò: “Vicenda partita da indagine interna al Cas”

Redazione

Inchiesta ammanchi. Aricò: “Vicenda partita da indagine interna al Cas”

venerdì 12 Giugno 2026 - 08:30

L'assessore alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, commenta gli sviluppi delle indagini della magistratura termitana sugli ammanchi al Consorzio autostradale siciliano.

«L’inchiesta avviata dalla Procura di Termini Imerese sugli ammanchi al Cas è scaturita dalle verifiche interne partite già 18 mesi fa, con il coordinamento dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità. Sono stati fatti gli opportuni e necessari controlli sul numero di transiti ai caselli autostradali, dei pedaggi e degli incassi, e gli esiti dei controlli sono sfociati in un esposto all’autorità giudiziaria, che sta dando adesso i primi risultati”.

Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, commentando gli sviluppi delle indagini della magistratura termitana sugli ammanchi al Consorzio autostradale siciliano.

“Prendiamo atto con dispiacere del presunto coinvolgimento di dipendenti del Consorzio e restiamo in attesa dello sviluppo delle indagini, ribadendo la piena fiducia nel lavoro della magistratura e attendiamo che siano acclarate tutte le  responsabilità. Continuiamo a mantenere alta la vigilanza non soltanto per scongiurare il ripetersi di tali episodi, ma anche per garantire in pieno trasparenza e correttezza dei conti e per tutelare l’interesse pubblico del corretto funzionamento di un ente che fa capo alla Regione Siciliana».

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