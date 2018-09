Un 75enne è stato investito stamani mentre attraversava la strada, intorno alle 8.30, da una Fiat Panda condotta da una 42enne. E' accaduto all'incrocio tra via Roosevelt e via Siracusa, vicino a Villa Dante. L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato portato in codice rosso al Policlinico, dove i medici si sono riservati la prognosi.