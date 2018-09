91enne investita mentre attraversa la strada sulle strisce in viale Gazzi

E' ricoverata al Policlinico, in prognosi riservata, una 91enne che stamattina è stata centrata, mentre attraversava sulle strisce il viale Gazzi, proprio vicino all'ospedale universitario, da una Fiat 600, condotta da un 38enne.

Sul posto la Polizia Municipale ed i sanitari del 118, che l'hanno portata nel vicino nosocomio.

Incidente simile, nel pomeriggio, anche sul viale della Libertà, all'altezza del Museo, di fronte al capolinea nord della linea tranviaria. E' intervenuta l'ambulanza del 118 ma in questo caso, per fortuna, le condizioni della donna investita non sono gravi.