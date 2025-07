Incidente in motorino nella notte a Monforte. 17enne lotta tra la vita e la morte

Trasferito al Papardo per la grave emorragia cerebrale il passeggero del due ruote. Il conducente è ricoverato a Catania

Messina – E’ in condizioni gravissime all’ospedale Papardo di Messina uno dei due giovani coinvolti nell’incidente avvenuto stanotte a Monforte Marina. Intorno alle 3 di notte i due 17enni a bordo di un ciclomotore si sono schiantati a terra, per cause ancora da chiarire.

Corsa all’ospedale

L’impatto è costato gravi ferite a entrambi. Il conducente è stato ricoverato dal 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ha parecchie fratture in viarie parti del corpo. Più critiche le condizioni del passeggero che dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo è stato trasferito al Papardo. Qui è stato sottoposto ad un delicato e urgente intervento chirurgico per contenere l’emorragia cerebrale gravissima riportata.

Incidente autonomo?

I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono ora a lavoro per fare luce sull’accaduto e stabilire intanto se si è trattato di un incidente autonomo o ci sono altri mezzi coinvolti.