Incidente mortale allo svincolo di Taormina: un uomo muore nello schianto contro un muro

Pensionato di 85 anni perde il controllo della sua auto in curva. La rampa di uscita dell'autostrada chiusa per due ore

TAORMINA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 17 sull’A18 in direzione Messina, nei pressi dello svincolo di Taormina. Un’auto si è schiantata contro le barriere, provocando la morte di un uomo di 85 anni e il ferimento di altre due persone. La vittima è Beppe Pirrone di Roccalumera, ex pilota di rally, molto noto non solo nel comprensorio jonico. La rampa d’uscita dell’autostrada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco di Letojanni e l’ambulanza del 118 di Taormina.

Dalle prime informazioni, pare che l’uomo abbia perso il controllo della sua Fiat Panda mentre affrontava una curva, uscendo di strada e impattando violentemente contro il muro di cinta. L’urto è stato fatale per l’uomo, che è morto sul colpo. La Polizia stradale di Giardini Naxos ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.