La nuova Giunta Basile s’avvicina tra (poche) novità e tante conferme

Nei prossimi giorni si completeranno i tasselli mancanti: dal Consiglio comunale di Messina all'amministrazione

MESSINA – Ormai manca davvero poco. La nuova Giunta di Federico Basile sta per arrivare. Nei prossimi giorni si completeranno i tasselli mancanti: dal Consiglio comunale di Messina all’amministrazione. E, sulla base dell’assetto definitivo in aula, una volta completato il lavoro dell’Ufficio centrale elettorale sulle preferenze, sarà perfezionato il puzzle degli assessori, tra possibili rinunce negli eletti e nuovi ingressi tra i primi dei non eletti. Occhi puntati pure sulle pedine da muovere per le partecipate a Messina. E, su tutto, domina un clima preelettorale: le ambizioni di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, condizionano anche le mosse da fare a Palazzo Zanca.

I sei assessori riconfermati nella Giunta Basile e la novità dell’assessore scelto dalle due liste giovanili

Federico Basile ha confermato Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli, con l’obiettivo di “non interrompere il lavoro avviato ma accompagnarlo fino alla conclusione di alcuni importanti iter già in corso”. Dalle due liste under 45 e under 35 sarà scelto il nuovo assessore alle Politiche giovanili. Potrebbe essere la candidata Beatrice Mellini? Non ci sono certezze.

Calafiore e Minutoli dovrebbero dunque rinunciare all’elezione al Consiglio comunale, anche se per l’ex assessore alla Protezione civile si è pure ipotizzato, tra le indiscrezioni, un ruolo di presidente in aula. Tra posti nelle partecipate e assessorati, De Luca e Basile dovranno stare attenti a non creare troppi mal di pancia in una realtà monocolore che ha ancora una volta ottenuto in Consiglio il premio di maggioranza. Ben 20 seggi. E da gestire ci sarà pure la lunga fila dei delusi tra i candidati, preziosi “portatori di voti” in questa tornata amministrativa.

Incontro fra Basile e De Luca in vista dei nuovi assetti

Ieri l’incontro di De Luca e Basile a Fiumedinisi in vista dei nuovi assetti, tra le scelte a Messina e la scommessa del governo di Liberazione in Sicilia. “A Messina abbiamo vinto tre elezioni consecutive e, per la terza volta consecutiva, i cittadini hanno scelto un’amministrazione monocolore. È la dimostrazione che quando mantieni gli impegni, ascolti le persone e lavori ogni giorno senza alibi, i cittadini se ne accorgono”, ha scritto il capo politico di ScN sui social. E ha annunciato l’avvio delle candidature per le regionali. Un clima elettorale che influenza anche Palazzo Zanca.

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