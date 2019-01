S. Teresa. Furgone con bombole si ribalta, illeso il conducente

S. TERESA DI RIVA – Incidente per fortuna senza conseguenze lungo la stradina che attraverso la frazione S. Gaetano, che sorge a monte del centro abitato di S. Teresa di Riva. Per cause in corso di accertamento un furgone che trasportava 23 bombole si è adagiato su un fianco. Illeso il conducente, che è riuscito ad uscire dal mezzo e dare l'allarme. Sul luogo sono giunti i carabinieri della locale stazione al comando del luogotenente Maurizio La Monica, gli agenti della polizia locale ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il furgone e le bombole.