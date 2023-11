Incidente sul lavoro nel nisseno, feriti 2 operai di Capo d'Orlando - Tempostretto

Il 27enne e il 30enne sono precipitati da una scala, da 3 metri d'altezza. Non sono in pericolo di vita

Non sono in pericolo di vita gli operai impiegati per una ditta di Capo d’Orlando, coinvolti nell’incidente sul lavoro avvenuto stamane nel nisseno. Il 27enne e il 30enne sono stati trasportati dal 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove dopo gli accertamenti e le medicazioni sono stati dimessi con 30 giorni di prognosi.

L’incidente è avvenuto a Santa Caterina Villarmosa dove i due stavano effettuando delle riparazioni ad una scatola elettrica posta a tre metri di altezza quando un’auto ha travolto la scala sulla quale erano arrampicati, facendoli precipitare a terra, dopo un volo di 3 metri. Alla guida della Lancia Delta c’era un 56enne.