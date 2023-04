Incidente sulla A18, 33enne messinese ancora grave. Autotrasportatore indagato - Tempostretto

Via agli accertamenti sulla morte di Giuseppe Ieni, avviso di garanzia per il conducente 36enne di Acireale

MESSINA – Mentre sono ancora molto critiche le condizioni del 33enne ricoverato a Catania, entrano nel vivo gli accertamenti sull’incidente costato la vita al 72enne messinese Giuseppe Ieni, vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla A18 giovedì 13 aprile scorso.

La Procura di Messina vuole ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e capire se ci sono eventuali responsabilità. Così, dopo l’avviso di garanzia per il conducente dell’autoarticolato protagonista dello schianto col furgone Opel Combo su cui viaggiavano i due messinesi, è stato avviato l’accertamento medico legale sul corpo di Giuseppe. L’autopsia è stata affidata al dottor Giovanni Andò, consulente della Procura, che si è riservato due mesi per depositare il risultato delle sue analisi. L’obiettivo è chiarire se qualcosa ha influito sulle condizioni di giuda del messinese sul furgone.

Terminato l’esame, il corpo del commerciante potrà essere restituito ai suoi cari per i funerali. La famiglia si è affidata agli avvocati Nunzio Rosso e Dario Cocivera per la propria tutela legale nel procedimento, che ipotizza i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi, al momento contestato soltanto al 36enne di Acireale alla guida del mezzo della Fratelli Giuffrida di Catania, difeso dall’avvocato Mellia.

Ma l’intento principale delle indagini è quella che riguarda l’aspetto tecnico. Per questo il sostituto procuratore Francesca Bonanzinga, titolare del caso, ha chiesto all’ingegnere Santi Mangano di ricostruire esattamente la dinamica dell’impatto tra i due mezzi e capire come ha fatto il carrellato del tir a sganciarsi dalla motrice, come risulta dai primi accertamenti della Polizia Stradale sul posto.