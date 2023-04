Incidente sull'A18, si aggravano le condizioni del 33enne ricoverato in ospedale - Tempostretto

Dopo la morte del 72enne Giuseppe Ieni, si aggrava il bilancio dello schianto di questa mattina

Rischia purtroppo di aggravarsi il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 5.20, sull’autostrada A18 Messina – Catania. Dopo la morte del 72enne messinese Giuseppe Ieni, lotta tra la vita e la morte il 33enne che si trovava a bordo dello stesso mezzo, anche lui di Messina. I due stavano percorrendo la A18 su un furgone Opel Combo, in direzione Messina, al km 42, a 700 metri dall’uscita di Giardini Naxos, quando sono andati a finire contro il rimorchio di un tir. Giuseppe Ieni è morto sul colpo. Il 33enne è stato estratto dalle lamiere e trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Da qui il trasferimento al Cannizzaro di Catania in condizioni gravissime, intubato e ricoverato in Rianimazione.