Incidente sulla A20, una dei feriti in elisoccorso al Policlinico

È successo stamattina all'altezza di Brolo, direzione Messina

Un Suv finisce fuori strada e si ribalta. Tre i feriti e una di loro viene trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Oggi, intorno alle 12, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nel tratto dell’autostrada A20, all’altezza di Brolo. L’auto in transito, direzione Messina, probabilmente ha perso stabilità perdendo il controllo. La squadra dei pompieri, proveniente dal distaccamento di Sant’Agata di Militello, è intervenuta subito, liberando gli occupanti della vettura dalle lamiere contorte.

I tre, padre, madre e figlia, sono stati affidati al personale sanitario presente sul posto. Le condizioni della figlia sono apparse più serie rispetto ai genitori e si è optato per un trasporto urgente in elisoccorso verso il Policlinico di Messina. I genitori sono stati trasportati all’ospedale di Patti.

Sul posto tre ambulanze, la Polstrada e il personale del Consorzio autostrade siciliane.