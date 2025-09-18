 Incidente sulla Ss 113 a Capo d'Orlando, giovane in ospedale

Incidente sulla Ss 113 a Capo d’Orlando, giovane in ospedale

Alessandra Serio

Incidente sulla Ss 113 a Capo d’Orlando, giovane in ospedale

giovedì 18 Settembre 2025 - 21:54

I medici di Patti monitorano le condizioni del motociclista che si è scontrato con un'auto a Ponte Naso

Capo d’Orlando – E’ sotto controllo dei medici il giovane ricoverato all’ospedale Barone Romeo di Patti dopo lo scontro auto-moto avvenuto sulla Ss113 all’altezza di ponte Naso. I medici non temono per la sua vita ma stanno monitorando le sue condizioni: il ragazzo ha diverse lesioni e un arto fratturato.

L’impatto a ponte Naso

L’impatto è avvenuto all’altezza del rifornimento Q8, tra Capo d’Orlando e Brolo, in territorio del comune di Naso. Il giovane viaggiava in sella ad una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un’auto. Illeso il conducente dell’utilitaria, mentre per il motociclista è servito l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale.

Cause dell’incidente al vaglio

I carabinieri della stazione di Naso sono ora a lavoro per ricostruire le cause dell’incidente. I primi rilievi sembrano indicare che i due mezzi si siano toccati durante un sorpasso azzardato ma gli accertamenti sono ancora da completare. Traffico bloccato a lungo, sull’importante arteria stradale tirrenica, per consentire i rilievi da parte dei militari dell’Arma e le operazioni del mezzo dei soccorsi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Area “ex I Hub”, ultime demolizioni a fine mese. “Sarà necessario chiudere il Cavallotti” VIDEO
Scuola “Primo Molino” a Bordonaro: “Fate ripartire il servizio scuolabus”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED