Incidente sulla Ss 113 a Capo d’Orlando, giovane in ospedale

I medici di Patti monitorano le condizioni del motociclista che si è scontrato con un'auto a Ponte Naso

Capo d’Orlando – E’ sotto controllo dei medici il giovane ricoverato all’ospedale Barone Romeo di Patti dopo lo scontro auto-moto avvenuto sulla Ss113 all’altezza di ponte Naso. I medici non temono per la sua vita ma stanno monitorando le sue condizioni: il ragazzo ha diverse lesioni e un arto fratturato.

L’impatto a ponte Naso

L’impatto è avvenuto all’altezza del rifornimento Q8, tra Capo d’Orlando e Brolo, in territorio del comune di Naso. Il giovane viaggiava in sella ad una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un’auto. Illeso il conducente dell’utilitaria, mentre per il motociclista è servito l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale.

Cause dell’incidente al vaglio

I carabinieri della stazione di Naso sono ora a lavoro per ricostruire le cause dell’incidente. I primi rilievi sembrano indicare che i due mezzi si siano toccati durante un sorpasso azzardato ma gli accertamenti sono ancora da completare. Traffico bloccato a lungo, sull’importante arteria stradale tirrenica, per consentire i rilievi da parte dei militari dell’Arma e le operazioni del mezzo dei soccorsi.